Четверг, 12 октября 2017, 14:11 мск

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Путин назначил нового губернатора Псковской области

Путин назначил нового губернатора Псковской области
Путин и Ведерников, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака с формулировкой «по собственному желанию», сообщает пресс-служба Кремля.

Врио главы региона назначен 42-летний заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Путин уже провел с ним встречу в Сочи.

Ранее ряд СМИ сообщали о скорой отставке Турчака в связи с его переходом на пост руководителя генерального совета «Единой России». Он сменит Сергея Неверова, ставшего глава фракции ЕР в Госдуме после того, как прежний руководитель Владимир Васильев стал врио главы Дагестана. Заседание госсовета партии, на котором, как ожидается, будет объявлено о кадровом решении, перенесено с 12 на 13 октября.

Стоит отметить, что Турчак стал одиннадцатым губернатором, покинувшим свой пост с конца сентября. Ранее сменились главы Ивановской, Омской, Новосибирской, Орловской, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Москва, Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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