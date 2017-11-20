«Путин живет на другой планете»: Анатолий Быков обрушился с резкой критикой на президента / ... за награду экс-губернатору Толоконскому

Авторитетный красноярский политик и бизнесмен, лидер местного отделения партии «Патриоты России» Анатолий Быков заявил, что действующему президенту Владимиру Путину не стоит идти на новый срок. По словам Быкова, он разочаровался в Путине, который, по его ощущению, живет «на другой планете». Такое признание Быков сделал в интервью сайту KrasNews.

«У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России. Он живет на другой планете, – заявил Быков. – Я стал это осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал, но сейчас с каждым днем я начинаю понимать, что это, наверно, было заблуждение. Это была имитация всей работы».

По его словам, разочарование пришло после того, как президент РФ наградил экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского орденом Александра Невского: «Не спросил нашу общественность, не поинтересовался, достоин ли он этого или нет». Быков полагает, что деятельность Толоконского на посту главы региона, как и его предшественников (Александра Хлопонина и Льва Кузнецова), негативно отразилась на развитии края. «Или его (главу государства – прим. ред.) специально усыпляют, что он не владеет информацией, или он целенаправленно издевается над народом, над обществом, которое, например, знает, как господин Толоконский работал в Красноярском крае», – негодует политик.

При этом Быков предложил Путину «дарить» ордена губернаторам, чья работа не пошла на благо возглавляемым им регионам, «под столом»: «Зачем делаете это перед выборами» «Я все больше и больше начинаю убеждаться в том, что Путин не пойдет на выборы. Если провести честные выборы, то ему будет очень тяжело в России», – добавил бизнесмен.

Быков процитировал выступление депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в начале ноября, в котором тот признался, что был сильно удивлен тем, что российские пенсионеры вынуждены выживать на 8 тысяч рублей в месяц. «Он (депутат – прим. ред.) проехал (по Центральной России) и увидел, что пенсионеры (в Московской области) получают по 8 тысяч, и машину дров надо купить за 8 тысяч, и он не может понять, как же человек выживает», – сказал Быков. «Это только Московская область, а у нас вся Россия так живет», – добавил он.

«Я бы даже порекомендовал нашему президенту вместо отдыха вместе с нашим земляком министром обороны Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам, – заключил бизнесмен. – Если они боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу Россию, как сегодня живет наш нищий, ограбленный народ. И то, что сегодня за это вручают ордена – я понял, что враг захватил страну уже».

Политологи сочли заявление Быкова неожиданным, поскольку партия «Патриоты России», чье региональное отделение в Красноярском крае возглавляет бизнесмен, поддерживает политику Владимира Путина.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году краевой избирком не допустил возглавлявшего список «Патриотов России» Быкова на выборы в заксобрание, в котором он отработал несколько депутатских сроков. Ранее «Патриоты России» при его поддержке одержали в регионе ряд значимых побед, в том числе обыграли ЕР на выборах в горсовет Красноярска.

В 90-е годы Быков возглавлял совет директоров ОАО «КрАЗ» и Федерацию бокса России. В начале нулевых обвинялся в совершении ряда тяжкких преступлений, был приговорен к условному сроку (судимость снята в 2005 году) и впоследствии отсудил у российских властей в Страсбурге 1000 евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По данным «ГАС. Выборы» с Быкова сняты судимости по ст. 316, ч 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 20.11.17

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