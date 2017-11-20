«Забыл про народ»: россияне рассказали, чем им не нравится Путин

Россиянам больше всего не нравится в президенте РФ Владимире Путине отсутствие заботы о простых людях, «мягкость» к министрам и плохая борьба с коррупцией. Такие данные содержатся в итогах опроса, проведенного Левада-центром. При этом, отмечают социологи, граждане высоко оценивают работу Путина на президентском посту.

Отвечая на вопрос, что не нравится во Владимире Путине, 15% россиян ответили, что он «не заботится» и «забыл о простых людях». 10% участников опроса отметили, что он слишком «мягок по отношению к министрам» и находится во власти своего окружения, а 7% россиян упрекнули Владимира Путина в том, что он «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров». Вопрос был открытым – респонденты сами называли характеристики, присущие, по их мнению, президенту, схожие по смыслу ответы социологи объединяли в один. Респонденты могли дать более одного ответа.

В списке плохих качеств и «заслуг» президента также значатся бедность и низкие зарплаты населения (6%), многословность президента (5%), проблемы в экономике страны (4%), слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны (4%), его авторитарность (3%). Остальные ответы находятся в пределах статистической погрешности и набрали не более 1%.

Социологи также выяснили, что россиянам нравится в действующем президенте. Среди положительных качеств Путина граждане выделили решительность, мужественность (19%), проводимую внешнюю политику, защищающую страну от Запада (18%), опыт президента в политике (16%), ум, образованность, культуру (15%). Всего 4% россиян ценят президента за его патриотизм, 3% – за последовательность, 2% – за возвращение Крыма. Данный вопрос также был открытым.

«Государство в народном сознании воспринимается как сильное или слабое. Альтернативой слабому государству является порядок, отсюда и набор положительных качеств президента в глазах респондента – сильный, настоящий мужик», – пояснил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он считает, что приписывание Путину того, что он «забыл о простом народе» – следствие проблем в стране, но «заданный президентом национально-патриотический уклон блокирует социальные проблемы в массовом сознании», передает РБК.

В отчете социологов также представлена ежегодная оценка деятельности Путина на посту президента по 10-балльной шкале. С 2014 года она не менялась и составляет 7 баллов. Отметим также, что повысилась доля граждан, которые считают, что Путин несет ответственность за происходящее в стране. Так, в январе 2016 года так считали 43% участников опроса, в октябре 2017-го – 55%. «Многие убеждены, что окружение скрывает от Путина правду, царь хороший, бояре плохие, о чем постоянно говорит пропаганда», – сказал Миронов, добавив, что идея разделения власти в сознании граждан отсутствует, и президент воспринимается как монарх, а не наемный сменяемый менеджер.

Кроме того, участники опроса рассказали, указав один и более вариантов, на какие, по их мнению, слои населения опирается президент. В первую очередь они назвали силовиков (51%), затем олигархов (35%), чиновников (31%), руководителей крупных предприятий (26%), средний класс (22%), простых людей (служащие, рабочие, труженики села) (16%) и культурную элиту (16%).

Похожим образом распределились ответы на вопрос, интересы каких слоев выражает Путин: 41% считают, что силовиков, по 31% – олигархов или чиновников.

Опрос проводился 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25% / 75%; 2% – для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% – для показателей, близких к 5% / 95%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.17

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