Новым главой ЛНР утвержден главный чекист республики: депутаты проголосовали за смену власти

Народный совет Луганской народной республики на заседании в субботу единогласно проголосовал за отставку главы ЛНР Игоря Плотницкого, сбежавшего в Россию. Согласно закону именно Народный совет должен рассмотреть вопрос о прекращении полномочий главы самопровозглашенной республики и утвердить соответствующее решение.

За отставку Плотницкого проголосовали все 38 присутствующих на заседании депутатов.

Другим решением Народный совет назначил министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и.о. главы ЛНР. Эту инициативу поддержали также 38 парламентариев.

Пасечник, выступая на заседании парламента, заявил, что ЛНР продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике: «Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР». Также он выразил уверенность, что Плотницкий в качестве уполномоченного от ЛНР по исполнению Минских соглашений будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, передает Луганский информационный центр. «Он (Плотницкий – прим. ред.) внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования и является одним из подписантов Минских соглашений. Уверен, что его опыт принесет пользу в процессе мирного урегулирования», – сказал врио главы ЛНР.

Накануне Плотницкий подал заявление об отставке по собственному желанию с формулировкой «по состоянию здоровья» и предложил назначить исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Как сообщил в пятницу Пасечник, Плотницкий досрочно ушел со своего поста из-за «многочисленных боевых ранений и последствий контузии». По его словам, он приступает «к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов». Пасечник также отметил, что Плотницкий «внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования» и поблагодарил его за «оказанное доверие». Также врио главы ЛНР заявил о приверженности Луганска Минским соглашениям, пообещав, что республика будет последовательно исполнять все взятые на себя обязательства. «Совет министров и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме», – добавил Пасечник.

Отметим, что после ухода в отставку Плотницкий был назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений. Ожидается, что вскоре он вернется в Луганск.

Пасечника с новой должностью уже поздравил глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, он настроен совместно «противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь».

Как сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Несколько правительственных зданий оцепили люди в камуфляже, масках, вооруженные автоматами. Уволенный Игорь Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать события в Луганске, отметив при этом, что Кремль следит за развитием ситуации в ЛНР.

В середине недели Плотницкого заметили в Москве. Писатель Захар Прилепин сообщил в соцсетях, что столкнулся с ним в одном из столичном аэропортов.

Луганск, служба информации РИА «Новый День»

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