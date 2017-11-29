Пенсионер отсудил у штаба Навального свои пожертвования

Сторонник политика Алексея Навального Михаил Костенко потребовал через суд вернуть ему пожертвование, которое он перевел в поддержку оппозиционера на предвыборную кампанию. Пенсионер считает, что его ввели в заблуждение и умышленно умолчали о том, что Навальный не сможет выдвигаться в президенты из-за судимости.

Савеловский районный суд Москвы встал на сторону жертвователя и постановил вернуть Костенко благотворительный взнос в размере 50100 рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», – говорилось в иске Костенко.

Глава избирательного штаба оппозиционера Леонид Волков назвал это дело провокацией, а Костенко – «никаким не сторонником». По словам Волкова, жертвователь не выходил на связь и не пытался договориться, а сразу обратился в суд. К тому же по закону деньги не подлежат возврату, так как были пожертвованы на добровольной основе, отметил глава штаба Навального.

Напомним, Алексей Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Однако из-за непогашенной судимости оппозиционер не сможет баллотироваться до 2028 года. Об этом ранее заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.11.17

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