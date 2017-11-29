российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 14:35 мск

Политика

Пенсионер отсудил у штаба Навального свои пожертвования

Пенсионер отсудил у штаба Навального свои пожертвования

Сторонник политика Алексея Навального Михаил Костенко потребовал через суд вернуть ему пожертвование, которое он перевел в поддержку оппозиционера на предвыборную кампанию. Пенсионер считает, что его ввели в заблуждение и умышленно умолчали о том, что Навальный не сможет выдвигаться в президенты из-за судимости.

Савеловский районный суд Москвы встал на сторону жертвователя и постановил вернуть Костенко благотворительный взнос в размере 50100 рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», – говорилось в иске Костенко.

Глава избирательного штаба оппозиционера Леонид Волков назвал это дело провокацией, а Костенко – «никаким не сторонником». По словам Волкова, жертвователь не выходил на связь и не пытался договориться, а сразу обратился в суд. К тому же по закону деньги не подлежат возврату, так как были пожертвованы на добровольной основе, отметил глава штаба Навального.

Напомним, Алексей Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Однако из-за непогашенной судимости оппозиционер не сможет баллотироваться до 2028 года. Об этом ранее заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.11.17

Приднестровье получило новый шанс на независимость. Эксперт назвал 10 причин, почему это сейчас более возможно, чем раньше. / Валерий Соловей: Кремль готовит Россию к кризису и новой волне реформ. Известный политолог о ситуации накануне главных выборов. / В России СМИ-иноагенты предложили штрафовать на 5 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Навальный Алексей

Навальный промахнулся: суд отказался рассматривать его иск к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Генпрокуратура поставила крест на президентских амбициях Навального

Навальный вышел на свободу: готовится выступить на митинге в Астрахани

МВД хочет наказывать учителей и родителей за участие детей в протестах

На протестных акциях 7 октября задержаны около 300 человек

В городах России проходят митинги в поддержку Навального

Допризывался: в Москве полиция задержала Алексея Навального

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Навальный Алексей,

Новости партнеров

Политика, все новости

Крым /

Госструктурам Украины запретят вести бизнес с Алексеем Чалым

Транспорт /

Авиахулиганов не пустят в самолет: Совфед одобрил «черные списки» пассажиров

Екатеринбург /

Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)

Авторская колонка /

Приднестровье получило новый шанс на независимость

Москва /

Валерий Соловей: Кремль готовит Россию к кризису и новой волне реформ

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости