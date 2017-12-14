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Четверг, 14 декабря 2017, 10:02 мск

Политика

«Еще не созрел»: Кремль заявил об отсутствии конкурентов Путину на выборах

«Еще не созрел»: Кремль заявил об отсутствии конкурентов Путину на выборах
Фото: kremlin.ru

В Кремле не видят конкурентов президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, достойный конкурент пока еще «не созрел».

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов», – сказал Песков, заметив, что, с его точки зрения, конкурент Путина не «созрел даже близко». Представитель Кремля при этом не уточнил, кто встанет во главе предвыборного штаба Путина. «Пока Путин еще не стал кандидатом, но как будущий кандидат он еще и не сообщал о своем решении, кто возглавит», – отметил Песков. Ранее СМИ в качестве кандидатов на роль главы штаба Путина называли главу президентской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, почему Путин не участвует в предвыборных дебатах кандидатов. По его словам, это связано с тем, что Путин является действующим президентом РФ. «В его случае его кандидатство… протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», – заявил Песков.

Касаясь предстоящей выборной кампании, пресс-секретарь главы государства допустил нарастание давления на российский бизнес по мере приближения к дате голосования. «Во многом это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном, в некоторых западных столицах, какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас», – отметил Песков.

Как сообщал «Новый День», Путин объявил о намерении пойти на четвертый срок 6 декабря во время посещения автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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