Органы госвласти отдают свою работу в чужие руки и тратят на это миллиарды

Аудиторы Счетной палаты (СП) провели проверку органов государственной власти и госучреждений и выяснили, что те фактически передают выполнение своих полномочий частным компаниям. На оплату этих услуг тратятся миллиарды рублей. В результате разработкой стратегий и программ занимаются сторонние организации, которые таким образом получают возможность влиять на государственную политику.

Доклад по результатам проверки был представлен коллегии Счетной палаты аудитором Максимом Рохмистровым. Специалисты проанализировали закупки Минэнерго, Минпромтора, ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» и других органов госвласти в период с начала 2015 года до второй половины 2017 года.

Российское законодательство не регулирует объем и число эпизодов привлечения организаций к деятельности органов власти, чем чиновники активно пользуются. Контракты на услуги, которые можно отнести к полномочиям органов государственной власти, заключались на всех уровнях – на федеральном, региональном и муниципальном. В общей сложности госучреждения заключили 1542 таких контракта на сумму 8,6 млрд рублей. Передача полномочий в различных формах выявлена и в рамках утверждения госзаданий подведомственных учреждений. Федеральные ведомства выделили 5,7 млрд рублей субсидий на эти цели.

Чаще всех злоупотребляют передоверием своих функций Минпромторг и Минэнерго, говорится в докладе СП. Министерство энергетики потратило на передачу полномочий около 2 млрд рублей. В некоторых контрактах аудиторы усмотрели возможные риски необъективной оценки со стороны организации, оказывающей услуги. Например, «дочка» Газпрома собирала данные и разрабатывала справочники по наилучшим доступным технологиям. Предполагается, что компании, использующие методы, описанные в этих справочниках, с 2020 года будут освобождаться от платы за негативное воздействие на окружающую среду. В то же время Газпром в 2016 году заплатил по этой статье более 800 млн рублей в бюджеты различных уровней.

Были также выявлены факты, когда разработкой отдельных проектов приказов и актов правительства в сфере электроэнергетики занимались компании, учредителями которых являлись иностранные фирмы. «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», – пояснил Рохмистров.

Минпромторг заплатил за передачу полномочий около 2,9 млрд рублей. Министерство привлекало к разработке нормативных правовых актов ассоциации напрямую заинтересованных организаций. 220 млн рублей были потрачены на выполнение сторонней компанией работ, которыми должен был заниматься целый департамент, насчитывающий 120 сотрудников. Помимо этого, СП выявила 16 фактов конфликта интересов. Крыловский государственный научный центр, Высшая школа экономики и Институт экономики «помогали» Минпромторгу рассчитать начальную цену контрактов в конкурсах госзакупок, в которых потом сами же участвовали и признавались победителями.

Специалисты СП подчеркивают, что передача полномочий органами госвласти носит системный характер. Последствия этой проблемы предстают в виде двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, информационной преференции отдельным организациям, коррупционных рисков и возможности «утечки» данных.

В СП предлагают проанализировать функции органов госвласти и разделить их на «основные» и «обеспечивающие», а также сформировать список полномочий, которыми должны заниматься непосредственно ведомства, и перечень функций, которые они смогут передоверить в рамках закупок.

Кроме того, по результатам проверки СП подготовит обращение в Генеральную прокуратуру, информационные письма будут направлены в ФАС, Федеральное казначейство, Минтранс России, Контрольное управление президента. Основная информация об итогах уйдет в Совет Федерации и Госдуму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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