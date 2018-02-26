Кремль готовит новые «майские указы»: главная тема – борьба с бедностью

Администрация президента России собирает предложения от министерств, которые лягут в основу новой порции «майских указов» по аналогии с поручениями, данными Владимиром Путиным в 2012 году. Точное содержание поступающих инициатив пока неизвестно, вероятно, центральной темой указов станет борьба с бедностью. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что к новым поручениям отнесутся ответственнее, чем к предыдущим.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, Кремль собирает предложения в рамках подготовки послания главы государства Федеральному собранию, которое запланировано на 1 марта. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», – отметил один из собеседников.

По данным издания, на этих совещаниях поднимался вопрос фокусировки социальной поддержки населения и переход к адресной соцпомощи. Идея принадлежит Министерству финансов. Предлагается установить планку нуждаемости, которая будет зависеть от величины дохода домохозяйства к прожиточному минимуму. В дальнейшем критерий нуждаемости будет учитываться при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи.

Кроме того, обсуждается и новый бюджетный маневр, целью которого является повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру. По словам источников, в совещаниях вместе с чиновниками участвует глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин подписал 218 поручений с разными сроками исполнения. В последнем ежегодном отчете правительства о выполнении майских указов отмечалось, что они исполнены на 76%. Сам глава государства в ходе пресс-конференции в конце прошлого года сообщал о выполнении на 93-94%. Впрочем, Путин тогда признал, что «проблем еще очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать».

В свою очередь эксперты считают, что роль «новых майских указов» будет небольшой, пишет НСН. Так директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин отмечает, что прошлые поручения, в общем-то, были проигнорированы правительством Дмитрия Медведева. «И сейчас прошла информация, что господин Медведев остается премьер-министром, и даже если бы это было по-другому, то, в общем, признаков того, что он будет сменен, нет никаких. Поэтому, скорее всего, отношение к этим майским указам будет точно таким, как и отношение к предыдущим. Они либо не будут исполняться, либо они будут извращаться», – предположил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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