«Во имя мира»: в США помечтали о ликвидации ДНР и ЛНР – Киеву и Вашингтону нужна только война В Луганске и Москве ответили на «мирные» предложения Волкера

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации Донецкой и Луганской народных республик для выполнения Минских соглашений. Такое заявление американский посланник сделал в ходе выступления в аналитическом Институте Хадсона (Hudson Institute) в Нью-Йорке.

По словам Волкера, для ДНР и ЛНР «нет места в украинском конституционном устройстве». «Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», – цитирует американца РИА «Новости».

По мнению Волкера, ДНР и ЛНР созданы Россией, а разрешить конфликт в Донбассе и тем самым выполнить минские договоренности поможет только введение международных миротворцев.

Посланник госдепа полагает, что в течение полугода после размещения в Донбассе миротворческого корпуса можно будет провести местные выборы, после чего территории ДНР и ЛНР отойдут под власть Киева.

При этом спецпредставитель госдепа признал, что доверие населения Донбасса к украинским властям находится на очень низком уровне. Волкер подчеркнул, что Киеву придется провести огромную работу по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных республик.

На высказывания американского посланника по Донбассу уже ответили в ЛНР. Как заявил представитель Луганской народной республики Родион Мирошник, ДНР и ЛНР – де-факто стороны конфликта и стороны переговоров и были созданы в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса.

«Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать», – сказал Мирошник, чьи словам приводит РИАН. Он добавил, что появление республик стало «реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве».

По мнению представителя ЛНР, начинать переговоры о мирном разрешении конфликта следует «не с «расформирования», а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением». В противном случае «очередное заигрывание с украинскими радикалами» приведет к усугублению ситуации в Донбассе.

Позже в комментарии ТАСС Мирошник заявил, что Волкер может обсуждать свои фантазии с кем угодно, назвав его слова конъюнктурными и призванными подтвердить проукраинскую позицию самого спецпредставителя США, который не собирается разбираться с первопричиной произошедшего на Украине в 2014 году.

Мирошник добавил, что самопровозглашенные республики не нуждаются в советах из Вашингтона.

«А свои хотелки и фантазии о расформировании чего бы то ни было без участия представителей Донбасса Волкер может обсуждать с кем угодно, хоть с Порошенко, хоть без него», – добавил Мирошник.

И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, в свою очередь, заявил, что призыв Волкера «расформировать» республики демонстрирует его некомпетентность: «Это говорит о том, что Волкер абсолютно не ориентируется в документах, подписанных в Минске, то есть пункт 11 комплексных мер, который как раз и предусматривает создание конституционных условий, чтобы Донбасс обрел особый статус, – это для него пустой звук» (цитата по RT). «Он не знает материальной базы переговоров, поэтому все его заявления абсолютно ничтожны», – заключил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал предложение Волкера «попыткой пересмотра минских договоренностей», передает RT. «Есть минские договоренности, и в соответствии с ними нужно действовать. Все остальное – попытки объяснить бездействие в первую очередь как Порошенко и его команды, так и американцев, которые их во всем покрывают», – полагает Чепа. По его словам, инициатива Волкера не даст ничего, кроме дополнительных сложностей людям, проживающим в Донбассе.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Волкера в своем твиттере, заявил, что «спецпредставитель США по срыву Минских соглашений» Волкер забыл, что ДНР и ЛНР – часть Минских соглашений. Он также подчеркнул, что без согласия республик миротворцы в Донбасс введены не будут. «При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», – резюмировал Пушков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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