Путин поделился мыслями о Трампе, санкциях, сдерживании и гонке вооружений

Пресс-служба Кремля опубликовала на официальном сайте президента России полную версию интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Российский лидер ответил на ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики возглавляемой им страны, в частности, взаимоотношений с США.

Американские санкции не связаны с «мифическим вмешательством» в выборы президента США, а продиктованы исключительно стремлением остановить развитие России, заявил Путин. По его словам, политика сдерживания носит циклический характер и ведется на протяжении десятков лет. Он подчеркнул, что она вредит не только отношениям двух стран, но и американским бизнесменам, потому что освобождает место для их конкурентов в России.

Путин также заявил, что развитие России невозможно сдержать в какой-либо сфере, в том числе в кибербезопасности. «Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём Вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём-то? Мы предлагаем сотрудничать», – сказал российский лидер, добавив, что Москва готова вести диалог с Вашингтоном о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Президент отметил, что Россия согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение числа носителей и боеголовок. Путин подчеркнул, что для страны снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, потому что у России появляется оружие, которое легко преодолевает все системы пртиворакетной обороны (ПРО).

По словам Путина, президент США Дональд Трамп относится с уважением к тем, с кем сотрудничает, а также имеет опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны. Глава России признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть «другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений».

Как писал «Новый День», Путин также рассказал, что задумался о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор – за гражданами России. «Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», – сказал президент.

При этом Путин призвал не бояться тех, кто придет ему на смену. Российский лидер выразил готовность сотрудничать с представителями оппозиции. «Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», – сказал Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.18

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