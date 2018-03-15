Путин отправит Верховный суд в Петербург вслед за Конституционным

Президент РФ Владимир Путин заявил о переезде Верховного суда России из Москвы в Санкт-Петербург. По мнению главы государства, важно, если судебная власть будет находиться «в сторонке от исполнительной».

«Вопрос статусный, но, тем не менее, тоже важный. Петербург называют второй столицей, но столичных функций-то нет, это просто слова. Я инициировал переезд сюда Конституционного суда. Думаю, что переедет сюда и Верховный суд России», – отметил президент в фильме Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в социальных сетях.

«Если судебная власть России будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет. А город приобретает ярко выраженную столичную функцию», – добавил Путин.

В настоящее время Верховный суд России находится в столице. В том случае, если инстанцию перенесут в Санкт-Петербург, он может разместиться в Судебном квартале, передает «Интерфакс». Концепция строительства квартала была одобрена два года назад. Он представляет собой комплекс зданий, в которых разместятся Верховный суд РФ и Судебный департамент, а также жилые дома и инженерно-технический блок. Планируется, что работы по комплексу для Верховного суда должны завершиться 31 декабря 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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