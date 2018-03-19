российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 марта 2018, 16:12 мск

Политика

«Скучали?»: на здании МИД Великобритании появился портрет Путина

Скриншот видео в Twitter

На фасаде здания, в котором располагается Министерство иностранных дел Великобритании, появилась световая проекция с изображением Владимира Путина.

Авторы перфоманса – российская арт-группа Philosoraptors. Они устроили представление в ночь на 19 марта, сразу после выборов президента РФ, в которых уверенную победу одержал Владимир Путин.

Российский лидер на проекции улыбается, а рядом появляется надпись «Miss me?" («Скучали по мне?").

Отмечается, что таким образом активисты призывают британцев уважать выбор российского народа, пишет RT.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 19.03.18

Грудинин признал победу Путина на «грязных выборах». / Сергей Донской готовится занять пост вице-премьера. / Дело о домогательствах депутата Слуцкого Госдума рассмотрит до 22 марта за закрытыми дверями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Путин Владимир

Путин пообещал не оставаться у власти до 100 лет

Путин отправит Верховный суд в Петербург вслед за Конституционным

Последняя надежда на Путина: жители Калужской области просят президента РФ остановить строительство мусорной свалки

Путин поделился мыслями о Трампе, санкциях, сдерживании и гонке вооружений

Путин поделился мыслями о преемнике

Путин: США даже не отрицают вмешательство в российскую политику

Путин дал сигнал для обновления правительства

Дождались? Путин анонсировал «человекоцентризм» во внутренней политике

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Европа, Путин Владимир,

Новости партнеров