«Скучали?»: на здании МИД Великобритании появился портрет Путина

На фасаде здания, в котором располагается Министерство иностранных дел Великобритании, появилась световая проекция с изображением Владимира Путина.

Авторы перфоманса – российская арт-группа Philosoraptors. Они устроили представление в ночь на 19 марта, сразу после выборов президента РФ, в которых уверенную победу одержал Владимир Путин.

Российский лидер на проекции улыбается, а рядом появляется надпись «Miss me?" («Скучали по мне?").

Отмечается, что таким образом активисты призывают британцев уважать выбор российского народа, пишет RT.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 19.03.18

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