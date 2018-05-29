СМИ узнали об отмене Кремлем совещания по повышению пенсионного возраста

В Кремле отменили совещание по вопросу повышения пенсионного возраста с участием президента РФ Владимира Путина, запланированное на среду, 30 мая. Причиной стало отсутствие единой позиции в правительстве по пенсионной реформе, передает РБК, ссылаясь на источники, информированные с ходом подготовки совещания.

По данным собеседника издания, главе государства предполагалось представить два варианты повышения возраста выхода на пенсию. Минфин предлагает повысить его до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По сценарию Минтруда, возраст выхода на пенсию для женщин необходимо поднять до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Ведомствам пока не удалось устранить разногласия по параметрам пенсионной реформы, отметил источник, добавив, что в кабмине просчитывают и другие варианты повышения пенсионного возраста.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума заявила, что реформа пенсионной системы в России может стартовать уже в 2019 году. Она при этом отметила, что о конкретных изменениях пока говорить преждевременно – в правительстве еще не определились окончательно.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

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