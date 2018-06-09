Путин рассказал о поиске преемника среди губернаторов

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что его преемником может стать один из новых губернаторов. Об этом глава государства сообщил в эфире программы «Вести недели» в субботу, 9 июня.

Ведущий Сергей Брилев напомнил о недавних назначениях глав регионов и поинтересовался у президента, за кем из них следить с особым вниманием, имея ввиду возможность выбора Путиным преемника из числа губернаторов.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации», – отметил глава государства, добавив, что у перечисленных журналистов глав регионов новой волны «явно получается». Путин при этом выразил убежденность в том, что успешно справляются с работой не только они, но и другие назначенные им губернаторы.

Глава государства отметил, что новые главы регионов, несмотря на молодость, «очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе». «По ним видно, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», – добавил Путин, пообещав всячески помогать новичкам в реализации планов по улучшению жизни людей.

В то же время президент уклончиво ответил на вопрос о том, объявлен ли конкурс на выбор преемника. «Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать», – сказал Путин, отметив, что в итоге «граждане России определят, кто является наиболее достойным».

Ранее, 7 июня в ходе прямой линии президент РФ, отвечая на традиционный вопрос о своем преемнике, заявил, что его определит российский народ. Глава государства при этом отметил, что рассчитывает на «новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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