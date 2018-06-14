Кабмин даст старт повышению пенсионного возраста в России

Правительство России сегодня рассмотрит проект закона о повышении пенсионного возраста. Этот вопрос внесен в повестку заседания, следует из материалов к заседанию кабмина 14 июня. Ожидается, что после совещания по вопросу пенсионной реформы законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» будет внесен в Госдуму.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста уже в четверг, 14 июня. Отмечалось, что правительство в качестве основного варианта пенсионной реформы рассматривает повышение возраста выхода на пенсию на пять лет для мужчин (65 лет) и на восемь лет для женщин (63 года).

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты могут обсудить законопроект в первом чтении в июле, а осенью утвердить в окончательной редакции. По его словам, нужно дождаться внесения документа в Госдуму, а потом широко обсуждать инициативу кабмина. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что процесс повышения возраста выхода на пенсию должен проходить плавно – в течение 10 лет.

Весной Дмитрий Медведев заявлял, что повышение пенсионного возраста в стране неизбежно, поскольку прежние параметры устарели. По его мнению, с 30-х годов прошлого века значительно изменились условия труда и выросла продолжительность жизни. В начале мая Медведев пообещал, что кабмин скоро внесет в Госдуму соответствующую законодательную инициативу.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 7 заявлял, что правительство в ближайшее время озвучит предложения по пенсионной реформе, главная задача которой – повышение благосостояния пенсионеров.

Между тем жители России отрицательно относятся к идее повышения пенсионного возраста. Согласно данным последнего опроса исследовательского холдинга «Ромир», 92% россиян высказались против реформы, поддерживают инициативу властей лишь 8% респондентов. Планы кабмина повысить пенсионный возраст в основном одобряет молодежь от 18 до 24 лет – в этой возрастной группе уровень поддержки составляет 12%. В остальных возрастных категориях уровень неодобрения достигает 92-93%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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