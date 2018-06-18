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Понедельник, 18 июня 2018, 20:29 мск

Новости Политика

Минтруд признал проблемы с трудоустройством из-за повышения пенсионного возраста

Министр труда РФ Максим Топилин допустил возникновение проблем с трудоустройством людей предпенсионного возраста по мере повышения возраста выхода на пенсию.

«Такая проблема может возникнуть. Сейчас ее нет, но она будет возникать из-за того, что будет повышаться пенсионный возраст», – заявил глава Минтруда в интервью телеканала «Россия 24». Министр признал, что «таких рисков станет побольше, чем сейчас», и «они будут нарастать».

Топилин добавил, что теперь нужно решать, каким образом «предоставить возможность людям, если они вдруг оказались в ситуации, когда работодателей по каким-то причинам не устраивают». Министр отметил, что такие граждане должны иметь возможность пройти программу переобучения.

Топилин указал, что программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста могут финансировать регионы. «Другое дело, что у них не всегда достаточно ресурсов для этого, и не всегда это является приоритетом», – заявил министр, пообещав, что Роструд будет налаживать соответствующую работу с регионами.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин был одобрен правительством 14 июня. В минувшую субботу, 16 июня документ внесли на рассмотрение в Госдуму. Уже завтра, 19 июля, парламентарии могут рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении, сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в комментарии РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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