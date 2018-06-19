Навальный подмазался к протестам против пенсионной реформы

Скандальный политик Алексей Навальный включился в протестную волну против повышения пенсионного возраста, объявив о проведении акций протеста в связи с планами кабмину провести пенсионную реформу. Это произошло на следующий день после того, как о подготовке протестных акций заявило объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

Оппозиционер в своем Instagram сообщил, что заявки на проведение митингов протеста поданы в 20 российских городах, где не проходят игры чемпионата мира по футболу. В числе их значатся Белгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Ставрополь, Оренбург, Ижевск и др. По мнению Навального, повышение пенсионного возраста, затеянное правительством и Кремлем, – «самое настоящее преступление» и «ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом «назревшей реформы».

Как сообщал «Новый День», накануне Конфедерация труда России объявило даты митингов против повышения пенсионного возраста. Протестные акции пройдут в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и других городах РФ. Самое массовую акцию планируется провести в Москве сразу после окончания мундиаля. Как сообщил вице-президент КТР, депутат Госдумы Олег Шеин, профсоюзы сформируют открытый штаб протестной кампании под названием «Народ против», принять участие в котором будет предложено всем крупным партиям и общественным организациям.

Ранее Конфедерация труда России инициировала петицию с обращением к президенту и правительству не поднимать пенсионный возраст. На данный момент инициативу поддержали свыше 1,8 млн человек.

Напомним, 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти при этом обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий. В минувшие выходные вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что годовой рост пенсий составит 12 тыс. рублей уже в будущем году. Однако инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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