Пенсионная реформа от Жириновского: сколько лет отработал – столько тысяч рублей пенсия

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант пенсионной реформы. По его словам, россиянам нужно назначать пенсию в зависимости от количества отработанных лет.

Жириновский говорит, что его схема начисления пенсионных выплат «простая и понятная». За каждый год стажа нужно начислять человеку 1 тысячу рублей пенсии. То есть если гражданин проработал 20 лет, то его обеспечение в старости составит 20 тысяч рублей, если 40 лет, то 40 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, политик напомнил, что 16 лет назад он во время работы Совета при президенте по пенсионной реформе предлагал перенять опыт французов. Граждане сами копят себе пенсию, отчисляя с заработной платы деньги на так называемые кассы на предприятии, где они работают. В этом случае работник четко знает, сколько денег он будет получать по выходу на заслуженный отдых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.18

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