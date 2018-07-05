«Падение рейтинга их реально напрягает»: Кремль усилит пропаганду пенсионной реформы

Администрация президента России обеспокоена народными волнениями, вызванными предстоящим повышением пенсионного возраста. Кремль намерен усилить пиар-сопровождение пенсионной реформы. К решению проблемы негативного информационного фона привлекли пул экспертов и политтехнологов.

По данным источников «Ведомостей», в администрации главы государства организован неформальный штаб, работа которого нацелена на популяризацию пенсионной реформы. «Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает, – говорит один из собеседников издания. – Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим. Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут».

Близкий к Кремлю источник утверждает, что штаб функционирует в течение двух недель, однако, кто в него входит, собеседник отказывается уточнять. Известно, что к работе со сложностями, связанными с предстоящей пенсионной реформой, привлекли различных экспертов и ведущих политтехнологов.

По словам другого источника, никакого штаба по пиару повышения пенсионного возраста нет, идет стандартная проектная работа. С экспертами традиционно контактирует внутриполитический блок Кремля под руководством первого замруководителя администрации Сергея Кириенко.

«Менеджерить будет администрация – внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России», – отметил собеседник.

Как известно, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года. Эта идея уже негативно отразилась на рейтинге руководителей России на фоне массовых протестов, которые уже прошли в разных регионах страны. Так с января по июнь текущего года уровень доверия к Владимиру Путину упал с 60 до 48%, к главе правительства Дмитрию Медведеву – с 12 до 9%, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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