Депутаты заксобрания Красноярского края утвердили положительный отзыв на федеральный законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста», внесенный правительством РФ в Госдуму 16 июня.

Документ был принят накануне со второй попытки. При первом голосовании депутаты отклонили положительный отзыв. Однако руководство регионального парламента решило, что произошла ошибка, и объявило повторное голосование. В итоге со второй попытки депутатам-едроссам удалось выдать «правильный» результат, сообщает телеканал ТВК6. «За» отдал голоса 31 депутат (в основном представители ЕР), «против» – 13 (депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и один независимый депутат), один воздержался.

«Законодательное собрание Красноярского края считает главными задачами совершенствования пенсионной системы обеспечение ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости, а также гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения.<…> При этом считает необходимым при рассмотрении законопроекта провести широкое публичное обсуждение основных его положений, диалог с профсоюзами и другими объединениями работников, экспертным сообществом и научными организациями», – говорится в отзыве на федеральный законопроект.

По словам депутата от ЛДПР, вице-спикер Алексей Кулеш, документ вызвал «вызвал огромное количество споров и обсуждений», однако голосов противников пенсионной реформы «не хватило, чтобы остановить этот отзыв». «В ходе заседания были предложены два альтернативных отзыва, но они, к сожалению, не были поставлены на голосование, поскольку первым был проголосован отзыв, направленный комитетом (по охране здоровья и социальной политике – прим. ред.)», – рассказал парламентарий.

Телеканал также опубликовал поименные результаты голосования. Примечательно, сначала планировалось тайное голосование по этому вопросу, часть депутатов настояла на поименном. В результате стали известны имена депутатов, поддержавших пенсионную реформу.

Фото: tvk6.ru

Стоит отметить, что региональные парламенты в большинстве своем принимают положительные отзывы на резонансный законопроект, вызвавший массовые акции протеста по всей России. Так, в поддержку пенсионной реформы выступили законодатели Волгоградской, Новгородской, Тамбовской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Пермского края. В Ярославской области депутаты облдумы вместо отзыва приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением о дополнительной проработке решения о повышении пенсионного возраста, после чего в отставку ушел спикер регионального парламента, секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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