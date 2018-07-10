Депутатам плевать на народ: более 60 регионов РФ одобрили повышение пенсионного возраста

Несмотря на протесты по всей России против пенсионной реформы, власти 2/3 российских регионов отправили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Стоит отметить, что региональные заксобрания поддержали пенсионную реформу усилиями депутатов «Единой России», которые имеют большинство в региональных парламентах.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, законодатели 61 региона поддержали пенсионную реформу, направив в российский парламент положительные отзывы на правительственную инициативу.

«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля есть почти целая неделя», – цитирует министра труда «Интерфакс». Как утверждает Топилин, «цифра растет фактически каждый день… например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края». Ранее сегодня сообщалось, что непопулярную реформу поддержали депутаты госсобрания Якутии, однако призвали оставить без изменений возраст выхода на пенсию для граждан, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. При этом ни одного отрицательного отзыва в Госдуму пока не поступало. Ранее губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко пообещал направить отрицательный отзыв, заявив, что добиться повышения пенсий можно только увеличением производительности труда населения.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил региональных законодателей в том, что они «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

Несмотря на протесты по всей России против пенсионной реформы, власти 2/3 российских регионов отправили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Стоит отметить, что региональные заксобрания поддержали пенсионную реформу усилиями депутатов «Единой России», которые имеют большинство в региональных парламентах.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, законодатели 61 региона поддержали пенсионную реформу, направив в российский парламент положительные отзывы на правительственную инициативу.

«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля есть почти целая неделя», – цитирует министра труда «Интерфакс». Как утверждает Топилин, «цифра растет фактически каждый день… например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края». Ранее сегодня сообщалось, что непопулярную реформу поддержали депутаты госсобрания Якутии, однако призвали оставить без изменений возраст выхода на пенсию для граждан, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. При этом ни одного отрицательного отзыва в Госдуму пока не поступало. Ранее губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко пообещал направить отрицательный отзыв, заявив, что добиться повышения пенсий можно только увеличением производительности труда населения.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил региональных законодателей в том, что они «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Ранее по решению Совета Госдумы документ разослали в региональные парламенты, чтобы целью выяснить их отношение к инициативе. Стоит отметить, что ряд заксобраний предпочли поспешно уйти на каникулы без принятия отзыва. Впрочем, согласно закону, региональные парламентарии не обязаны утверждать отзывы, а Госдума не обязана голосовать за законопроект, следуя рекомендации большинства коллег из регионов. Более того, регламент позволяет думцам рассматривать инициативу вообще без отзывов из регионов.

Добавим, сегодня СМИ сообщили об обеспокоенности Кремля влиянием пенсионной реформы на сентябрьские выборы депутатов региональных заксобраний и губернаторов. Напомним, 9 сентября в 22 субъектах РФ пройдут прямые выборы губернаторов, в 16-ти будут выбирать депутатов парламентов. В АП опасаются, что пенсионная реформа может стать поводом для выражения недовольства со стороны населения: «Люди придут голосовать не за кого-то, а против», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.

Тем временем, в регионах готовятся новые акции протеста против пенсионной реформы. По данным объединения профсоюзов «Конфедерация труда России», в ближайшие две недели протестные митинги намечены в 40 городах, в 15 из них акции уже согласованы властями. Всего за последний месяц митинги и пикеты прошли в 100 российских городах: жители ряда городов трижды выходили на акции протеста.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта.

Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию подписали около 2,8 млн человек, а акции протеста, организованные профсоюзами и политическими партиями, прошли по всей стране. КПРФ инициирует всероссийский референдум о пенсионном возрасте. Отметим, что многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента РФ и премьера начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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