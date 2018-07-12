Выступающих против пенсионной реформы депутатов заподозрили в экстремизме

Депутаты Саратовской областной думы от КПРФ заявили о проверке в отношении них со стороны правоохранительных органов, которую инициировали по заявлению спикера облдумы Ивана Кузьмина после того, как народные избранники выразили несогласие с пенсионной реформой. Парламентариев подозревают в экстремизме. Сами они считают, что таким образом оказывается давление на оппозиционеров.

Депутат Николай Бондаренко рассказал, что заседание по социальной политике прошло 5 июля. Он выступил против повышения пенсионного возраста. 9 июля в его приемную нагрянули силовики с понятыми и видеокамерами, передает РБК.

«Мне пояснили, что у них есть заявление от спикера Кузьмина, в котором он просит проверить мои слова на экстремизм,– сообщил Бондаренко. – Какие конкретно слова, мне не пояснили. Однако сегодня, в среду [11 июля], на заседании облдумы, где пенсионная реформа была одобрена, я задал Кузьмину вопрос об этом заявлении. Он мне ответил, что он неоднократно предупреждал, что мне нужно быть аккуратнее в своей риторике».

Коммунист считает, что таким образом «оказывается давление на неугодных политических оппонентов». «Я называю все своими словами: правительство [Дмитрия] Медведева должно уйти в отставку и должно быть привлечено к ответственности», – подчеркнул Бондаренко.

В свою очередь Иван Кузьмин подтвердил, что заявления депутата КПРФ заинтересовали правоохранителей, силовики запросили аудио- и видеозапись с собрания. Запрошенные материалы были предоставлены.

Кроме того, проверка ожидает и другого депутата от КПРФ, Владимира Есипова. По данным «Коммерсанта». Депутат назвал «врагами народа» поддерживающих пенсионную реформу политиков.

Отмечается, что 11 июля на очередном заседании в саратовской облдуме инициативу о повышении пенсионного возраста не поддержали и другие фракции – «Справедливая Россия» и ЛДПР. В то же время представители партии «Единая Россия» высказались «за» проведение реформы.

​Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта.

Несмотря на протесты по всей России против пенсионной реформы, власти 2/3 российских регионов отправили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Стоит отметить, что региональные заксобрания поддержали пенсионную реформу усилиями депутатов «Единой России», которые имеют большинство в региональных парламентах.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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