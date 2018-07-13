Депутаты заксобрания Нижегородской области проголосовали за федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ одобрен силами парламентариев-единороссов, которые составляют большинство в региональном парламенте. Против принятия положительного отзыва на инициированную кабмином РФ пенсионную реформу голосовали депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, сообщает портал nn.ru.

При этом само голосование было тайным: единороссы отвергли предложение коммунистов провести поименное голосование, чтобы каждый житель региона знал, как проголосовал тот или иной депутат за антинародную реформу. В итоге фракция ЕР практически единогласно поддержала на пенсионную реформу: 35 депутатов – «за» и один депутат воздержался. Против положительного отзыва отдали голоса представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

По мнению лидера фракции КПРФ Владислав Егоров, главная цель инициативы – массовое изъятие денег у населения и пополнение госказны. «Сама концепция законопроекта выглядит примитивно и преследует очевидную цель – сократить количество пенсионеров: мужчин, примерно, на 27%, женщин – на 35%», – отметил законодатель, добавив, что непопулярная реформа «неизбежно приведет к дефициту рабочих мест и, как следствие, к снижению заработных плат и удешевлению рабочей силы». «Принятие пенсионной реформы негативно скажется на продолжительности жизни и повлечет увеличение смертности населения», – добавил коммунист, ссылаясь на экспертные прогнозы. Депутаты от КПРФ заявили, что суть пенсионной реформы должна состоять в увеличении размера пенсионных выплат, а не пенсионного возраста.

Спикер заксобрания, единоросс Евгений Лебедев, в свою очередь, заявил, что необходимость реформы давно назрела, но она должна быть «максимально продумана с учетом интересов наших граждан».

Сегодня стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, никак не афишируя, еще в конце июня направил в Госдуму положительный отзыв на пенсионную реформу от имени региональной администрации. Чиновник при этом не делал публичных заявлений о поддержке повышения пенсионного возраста, а предпочел по-тихому отправить письмо в Госдуму, отмечает томское издание ТВ2. Накануне федеральный законопроект о пенсионной реформе поддержали и региональные законодатели – усилиями депутатов от ЕдРа. В Законодательной думе Томской области при этом решили обсудить резонансный проект в закрытом режиме, отказавшись от традиционной онлайн-трансляции заседания.

Ранее в заксобрании Приморского края отказались раскрыть имена депутатов, поддержавших законопроект о повышении пенсионного возраста на внеочередном заседании 10 июля. В региональном парламенте сослались на некие «технические сбои», которые якобы и помешали выдать необходимые данные. Прямая трансляция заседания при этом велась, но без звука – в аппарате парламента объяснили это «технической неполадкой».

Как сообщал «Новый День», министр труда РФ Максим Топилин 10 июля объявил, что правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста поддержал 61 регион. «Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс», – утверждал он.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму кабмином 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 19 июля, а до этой даты Совет Госдумы попросил региональные парламенты прислать в Москву отзывы по готовящейся пенсионной реформе.

Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию подписали около 2,8 млн человек, а акции протеста, организованные профсоюзами, политическими партиями и общественниками, прошли по всей стране. КПРФ инициирует всероссийский референдум о пенсионном возрасте. Добавим, многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента России и премьера начали стремительно падать.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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