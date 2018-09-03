Это не люди, это бабки-ёжки: губернатор заклеймил противников пенсионной реформы

Глава Хакасии Виктор Зимин, баллотирующийся на третий губернаторский срок, впервые высказался о пенсионной реформе и прокомментировал многочисленные мнения против повышения пенсионного возраста. Сделать это он осмелился после того, как президент РФ Владимир Путин объявил в телеобращении к россиянам о смягчении скандальной реформы, вызвавшей протесты граждан по всей стране.

Зимин не преминул поддержать проталкиваемую федеральными властями пенсионную реформу, заявив несколько раз, что она «нужна для страны» для того, чтобы россияне стали жить еще лучше. При этом он указал, что оппоненты непопулярной меры не понимают, зачем и против чего они протестуют. Всех противников пенсионной реформы Зимин назвал «Бабой Ягой». Об этом он заявил на встрече с общественниками в Абакане.

Глава республики, отметив, что решение о повышении возраста выхода на пенсию «еще не принято окончательно», заявил, что реформа неизбежна и «нужна нашему государства». Затем Зимин перешел к критике людей, которые выступают против повышения пенсионного возраста.

«Сегодня очень много тех, кто работает на должности Бабы Яги: я против, – заявил глава Хакасии. – Против чего? Самая удобная позиция: «Я против! Я за народ». Далее Зимин начал объяснять, зачем в стране нужно повышать пенсионный возраст.

«Нужно понимать, прежде всего, не для того наше государство делало нас грамотными, давало образование, чтобы мы не умели считать. Для наших детей и внуков... что произойдет с государством, – приводит слова чиновника ИА «Хакасия». – Что произойдет с тем поколением, которое будет нуждаться в поддержке государства».

«Нам этот шаг нужен. Да, нужен. Не надо обманывать ни себя, ни особенно тех, кто в этом завтра будет нуждаться, – принялся агитировать за реформу Зимин. Глава республики при этом заявил, что, несмотря на то, что Россия «стала мощнее, сильнее, красивее, жить тут лучше стали», «этот шаг нужен». Зимин несколько раз повторил тезис о нужности пенсионной реформы, указал, что необходимо смело «говорить иногда правду».

Выступление Зимина перед хакасскими общественниками

Также глава республики высказал мнение, что мало кто из противников повышения пенсионного возраста ознакомился и понимает суть законопроекта, однако все выступают против реформы.

Напомним, что 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был одобрен благодаря усилиям депутатов «Единой России», все остальные фракции – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР – проголосовали против. Поправки ко второму чтении принимаются до 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны – в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. По всей стране прошли митинги протеста. На этом фоне рейтинги президента РФ и премьера пошли резко вниз. Сегодня стало известно, что, согласно опросу «Левада-центра», 53% россиян готовы выйти на протесты против пенсионной реформы (в июле таких было 37%), а 77% респондентов заявиил, что проголосуют на всероссийском референдуме за сохранение нынышнего возраста выхода на пенсию.

29 августа Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы. Глава государства поддержал реформу, предложив смягчить ее посредством ряда льгот, а женщинам поднять пенсионный возраст до 60 лет, а не до 63.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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