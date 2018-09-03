В России усилились протестные настроения: более 50% граждан готовы митинговать против пенсионной реформы 77% проголосовали бы против повышения пенсионного возраста

В России растут протестные настроения из-за повышения пенсионного возраста, свидетельствуют итоги опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно результатам исследования, в настоящее время 53% россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. 42% респондентов заявили, что не собираются принимать участие в протестных акциях, еще 5% затруднились с ответом.

Среди россиян старшего возраста, которых уже не затронет проталкиваемая правительством и поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным непопулярная реформа, участвовать в протестах готовы лишь 44%, среди тех, кто еще не вышел на пенсию, – 58%.

Среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР – 71%, КПРФ – 59%, отмечают социологи.

Напомним, в июле большинство участников опроса (53%) признались, что не готовы выйти на улицы и выступить против повышения возраста выхода на пенсию. Лишь 37% россиян тогда заявили о готовности участвовать в протестах против пенсионной реформы. Еще 10% не определились с ответом.

Также социологи узнали, что думают жители России относительно проведения всероссийского референдума о возрасте выхода на пенсию по старости. 77% респондентов указали, что если бы плебисцит состоялся в ближайшее воскресенье, то они проголосовали бы за сохранение нынешнего пенсионного возраста. Лишь 10% заявили, что отдали бы свои голоса за повышение возраста выхода на пенсию. 7% участников опроса отметили, что не пришли бы на референдум.

Среди тех, кто не вышел на заслуженный отдых, 79% готовы прийти на референдум и проголосовать против пенсионной реформы. Что касается нынешних пенсионеров, то 74% из них готовы поддержать сохранение действующего пенсионного возраста.

Среди сторонников «Единой России» за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию проголосовали бы 76% респондентов, ЛДПР – 84%, КПРФ – 88%.

Опрос проводился 23-30 августа среди городского и сельского населения методом личного интервью на дому у респондента. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.

Как сообщал «Новый День»,16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был одобрен благодаря усилиям депутатов «Единой России», все остальные фракции – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР – проголосовали против.

Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны – в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Стоит отметить, что на фоне протестов против пенсионной реформы обвалились рейтинги президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы. Он объяснил необходимость повышения пенсионного возраста демографическим кризисом в стране и озвучил ряд предложений по смягчению реформы. В частности, президент объявил, что пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет, а не до 63, для мужчин сохранится изначально планируемая планка – 65 лет.

2 сентября по России прокатились новые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Среди требований протестующих снова звучали призывы к отставке президента и главы правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

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