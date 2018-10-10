ЦИК окончательно решит судьбу «пенсионного» референдума

Центризбирком России на заседании 17 октября рассмотрит ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы по проведению общероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Соответствующее заявление подали представители КПРФ совместно с руководителем московской инициативной подгруппой эсером Ильей Свиридовым.

Как сообщил в среду на заседании комиссии зампред ЦИК Николай Булаев, на следующем заседании Центризбиркома «эти материалы, не хочется называть их документами, мы рассмотрим» и «как всегда коллегиально» будет вынесено «суждение по этим вопросам» с приглашением на заседание инициаторов плебисцита.

Ранее Булаев посоветовал организаторам референдума основательно отнестись к такому серьезному делу и, согласно закону, в оставшееся у них время попробовать собрать представителей не менее 43 региональных подгрупп, чтобы они поставили подписи под ходатайством о регистрации общероссийской инициативной группы, передает «Интерфакс». Отметим, что в федеральном собрании инициаторов «пенсионного» плебисцита, прошедшем 29 сентября, участвовали лишь 13 уполномоченных представителей региональных подгрупп, зарегистрировавших разные формулировки вопросов. В ЦИК, в свою очередь, заявили, что на собрании не было кворума, но пообещали рассмотреть документы.

Как сообщал РИА «Новый День», 8 и 10 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста.

Согласно процедуре, каждой из групп необходимо было создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 43 регионах России. В ЦИКе отмечали, что поскольку только одна из групп может это сделать (в России 85 регионов, в каждом можно регистрировать только одну инициативную группу), организаторы должны объединиться и перерегистрироваться под один общий вопрос – это должно произойти не позднее 9 октября.

Напомним, решение провести референдум возникло после того, как 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В конце сентября этот документ был окончательно одобрен Госдумой, а 3 октября утвержден Совфедом и подписан президентом. Инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли акции протеста. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

В то же время организаторы референдума за последние два месяца неоднократно заявляли о том, что проведению плебисцита мешают группы-«спойлеры», которые регистрируются в регионе и пропадают, закрывая при этом окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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