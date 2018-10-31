Путин упростил процедуру получения гражданства РФ для соотечественников

Президент России Владимир Путин подписал Концепцию миграционной политики в новой редакции. Обновленный документ упрощает процедуру получения российского гражданства. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников, передает пресс-служба Кремля.

«Концепция направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике», – сказал российский лидер.

По его словам, Россия готова предоставлять убежище для соотечественников, проживающих за рубежом и подвергающихся гонениям. «Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном жительстве в России. А для тех, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище», – заверил Путин, добавив, что перед Россией стоят масштабные задачи по обеспечению прорывного, устойчивого, долгосрочного роста, и соотечественники способны внести вклад в эту работу.

Помимо этого, президент РФ рассказал, что совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию будет продолжено. «Отмечу, что за время действия программы, а ей в этом году исполнилось 12 лет, в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек. Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса», – рассказал глава государства.

Москва, Иван Гридин

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