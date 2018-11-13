Завернули на погранконтроле: Навального не выпустили из России

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что ему запретили выезд за границу.

По его словам, утром 13 ноября он прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во Франкфурт и далее во французский Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека по своему делу. Однако на погранконтроле, отметил Навальный в своем инстаграме, у него «забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий».

«Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет», – позже уточнил оппозиционер в своем твиттере. Навальный утверждает, что неоплаченных штрафов у него нет, однако есть исполнительные производства, но все они нематериального характера. Навальный также сообщил, что его «юристы дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства: он уверяет, что выезд не ограничивал».

Отметим, что 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести окончательное решение по иску оппозиционного политика к российским властям. Навальный жаловался на семь случаев, по его мнению, незаконного задержания на массовых протестных акциях в период с 2012 по 2014 годы. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному в размере 63 тысячи евро, но ее оспорил Минюст России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

Губернатор Комарова отчитается о своей работе перед югорчанами. / «У нас что, государство детям ничего не должно?» – бюджет области раскритиковали, но приняли. / Названы сроки открытия в Европе лоббистского представительства Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»