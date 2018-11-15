Аресты Навального признаны политически мотивированными: Россию обязали заплатить оппозиционеру 63 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконными задержания силовиками Алексея Навального. По мнению судьи, аресты были направлены на «подавление политического плюрализма». Теперь Россия должна компенсировать оппозиционеру моральный вред и судебные издержки.

Решение по делу о семи задержаниях Навального на акциях протеста опубликовала Большая палата ЕСПЧ. «Суд признал нарушения статей 5, 6, 11 европейской Конвенции. Преследование оппозиционера признано политически мотивированным на основании статьи 18 того же документа», – написал юрист Чиков Павел в своем Telegram.

Решение ЕСПЧ по делу «Навальный против России»

Согласно решению суда Россия обязана выплатить истцу 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12653 евро с целью покрытия судебных издержек.

На разбирательстве присутствовали сам Навальный и его брат Олег. От России были два человека, причем глава делегации замминистра юстиции Михаил Гальперин в суд не пришел. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено. 18 статью признали. Ура!», – написал оппозиционер в своем твиттере.

13 ноября Алексей Навальный пытался вылететь в Страсбург на оглашение решения ЕСПЧ, он не смог покинуть Россия из-за долга в размере 2,1 млн рублей, который он должен был выплатить по делу «Кировлеса». Оппозиционер оплатил требуемую сумму и смог пересечь границу.

Первоначальный вердикт по делу «Навальный против России» ЕСПЧ обнародовал в феврале прошлого года. Во всех семи эпизодах задержания суд признал Россию виновной в нарушении права на свободу собраний и права на свободу и личную неприкосновенность, и в шести случаях – в нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Тогда Минюст РФ обжаловал это решение.

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

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