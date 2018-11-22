Две трети россиян возложили на Путина ответственность за все проблемы страны

Всё больше жителей России убеждены, что президент РФ в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед Россией. Если год назад россиян, разделяющих эту позицию, насчитывалось 55%, то в 2018-м таких выросло до 61%, следует из данных опроса, проведенного «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, 22% респондентов считают, что глава государства несет частичную ответственность (в октябре 2017 года так полагал 21% участников опроса).

10% жителей России уверены, что Путин всё делает правильно, а проблемы возникают «по вине нерадивых и коррумпированных чиновников». Еще 6% респондентов винят во всех бедах страны «объективные обстоятельства» – экономический кризис в России в конце 90-х годов, проблемы в мировой экономике и т.д. Затруднились ответить 2%.

Социологи также выяснили, что за последний год на 10% снизилось число россиян, которые готовы проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. В готовности отдать свой голос за действующего главу государства в октябре 2018 года признались 56% россиян от числа тех, кто был готов проголосовать на выборах. Год назад об этом заявляли 66% респондентов.

Напомним, на выборах президента РФ в марте 2018 года Путин набрал 76,7% голосов. Однако в июне после объявления правительством пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, электоральные рейтинги президента, кабмина и партии «Единая Россия» резко снизились. Так, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», в мае 2018-го за Путина готовы были проголосовать 64%, а в июне – только 56%. Затем рейтинг главы государства колебался на уровне 45-47%. В конце октября рейтинг Путина подрос до 49%, но к середине ноября вернулся к отметке 45%.

Ранее социолог «Левада-центра» Денис Волков отмечал, что президентский рейтинг заметно упал еще в начале 2018 года, однако выборная кампания подняла его. Эксперт в комментарии «Коммерсанту» указывал, что после выборов мобилизация сторонников Путина завершилась, а вместо обещанного повышения зарплат россияне получили повышение пенсионного возраста. Социолог также отметил, что предпосылки к повышению рейтинга президента в ближайшее время отсутствуют.

Опрос «Левада-центра» проведен 18-24 октября 2018 года среди 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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