российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 декабря 2018, 16:30 мск

Новости Политика

«Мы это выстрадали»: Медведев назвал пенсионную реформу труднейшим решением власти

Скриншот прямой транляции беседы Медведева с журналистами

Глава правительства России Дмитрий Медведев счел повышение пенсионного возраста самым трудным решением для российских властей за последние 10 лет. Об этом он заявил в интервью пяти российским телеканалам.

«Это было очень трудное решение. Оно было самым трудным решением власти за последние десятилетие», – признал премьер, назвав решение о пенсионной реформе выстраданным. «Такого рода решения не добавляют власти популярности, но оно было выстрадано», – сказал Медведев. По его мнению, «никакого другого решения для власти не оставалось». «Мы понимали, что оно вызовет отрицательные эмоции, но сделали это ради устойчивости пенсионной системы и для того, чтобы увеличить пенсионные доходы граждан», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности повышения пенсионного возраста в будущем, глава правительства отметил, что «такие решения не могут приниматься часто». Медведев отметил, что корректировка пенсионного законодательства происходит крайне редко – раз в десятки лет.

Премьер напомнил, что нынешняя пенсионная реформа была принята в компромиссном улучшенном варианте, так как предложенная изначально правительством редакция вызвала жесткую критику. Медведев при этом указал, что совершенствование пенсионного законодательства должно продолжиться, но «базовые принцины реформы уже приняты и начинают действовать».

Как сообщал РИА «Новый День», 27 сентября Госдума в третьем чтении силами депутатов «Единой России» одобрила внесенный в парламент правительством РФ и поддержанный президентом законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет – для женщин. 3 октября документ утвердил Совет Федерации. В этот же день закон подписал глава государства.

Пенсионная реформа вызвала массовое недовольство среди жителей страны. По России прошли акции протеста. Согласно данным опросов, почти 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

Конституционный суд признал законной границу между Ингушетией и Чечней. / Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море. / Госдума рассмотрит претензии Генпрокуратуры к депутату, закрывшись от СМИ: «Мы не знаем, грязное у него белье или нет». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

«Пригодится в нелегкой борьбе с пенсионерами»: магаданец вернул Медведеву надбавку к пенсии (СКРИНШОТ)

«Думаю, что перспектив нет»: КПРФ, «СР» и ЛДПР нацелились обжаловать повышение пенсионного возраста

Россия не успевает за IV промышленной революцией: пенсионная реформа «законсервирует» страну

Государству не нужны старики: в России детей обяжут содержать родителей-предпенсионеров

«Если вообще не платить пенсии, то будет профицитный бюджет». Госдума снова заморозила накопительную часть пенсий россиян

«Единая Россия» приняла бюджет Пенсионного фонда. Думская оппозиция назвала его порочным

Югорские власти придумали, как избавить пенсионеров от слабоумия

«Лучше бы пенсии проиндексировали»: в госкорпорации вольют сотни миллиардов рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, пенсионная реформа,

Новости партнеров