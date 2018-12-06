«Мы это выстрадали»: Медведев назвал пенсионную реформу труднейшим решением власти

Глава правительства России Дмитрий Медведев счел повышение пенсионного возраста самым трудным решением для российских властей за последние 10 лет. Об этом он заявил в интервью пяти российским телеканалам.

«Это было очень трудное решение. Оно было самым трудным решением власти за последние десятилетие», – признал премьер, назвав решение о пенсионной реформе выстраданным. «Такого рода решения не добавляют власти популярности, но оно было выстрадано», – сказал Медведев. По его мнению, «никакого другого решения для власти не оставалось». «Мы понимали, что оно вызовет отрицательные эмоции, но сделали это ради устойчивости пенсионной системы и для того, чтобы увеличить пенсионные доходы граждан», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности повышения пенсионного возраста в будущем, глава правительства отметил, что «такие решения не могут приниматься часто». Медведев отметил, что корректировка пенсионного законодательства происходит крайне редко – раз в десятки лет.

Премьер напомнил, что нынешняя пенсионная реформа была принята в компромиссном улучшенном варианте, так как предложенная изначально правительством редакция вызвала жесткую критику. Медведев при этом указал, что совершенствование пенсионного законодательства должно продолжиться, но «базовые принцины реформы уже приняты и начинают действовать».

Как сообщал РИА «Новый День», 27 сентября Госдума в третьем чтении силами депутатов «Единой России» одобрила внесенный в парламент правительством РФ и поддержанный президентом законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет – для женщин. 3 октября документ утвердил Совет Федерации. В этот же день закон подписал глава государства.

Пенсионная реформа вызвала массовое недовольство среди жителей страны. По России прошли акции протеста. Согласно данным опросов, почти 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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