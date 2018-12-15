Россия на пороге тотального обнищания и настоящей большой войны

Россия вплотную подошла к полномасштабной войне. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, оценивая текущую политическую ситуацию на заседании Федерального совета партии. По его словам, корни этой проблемы лежат в стремлении Кремля поставить под контроль Киев и ограничить суверенитет соседнего государства, в отказе так называемой «элиты» признавать Украину и украинцев ровней.

Явлинский считает, что существует большая вероятность военного столкновения России с Украиной уже в конце декабря этого года. При этом основатель «Яблока» также отметил, что в стране растет терпимость к возможным военным конфликтам. «Отношение к войне в нашей стране абсолютно легковесное, разговоры о возможной войне звучат буднично», – сказал Явлинский.

В этих условиях «Яблоко» должно стать антивоенной и антимилитаристской партией, заявил Явлинский и раскритиковал и экономический курс властей. По его мнению, российскую экономику ждут 20 лет стагнации, а санкции грозят массовым обнищанием населения. Это означает колоссальное отставание от мира – экономических партнеров и конкурентов.

Основатель «Яблока» выделил десять угроз, которые стоят перед страной в экономической сфере. Это, в частности, огромный уровень закредитованности населения, сокращение доходов, падение нормы сбережений. «Это остановка двигателя экономики», – сказал Явлинский.

Он также обратил внимание, что в России ежегодно исчезает больше компаний, чем появляется. Слишком много «плохих» долгов, и сейчас долговой пузырь грозит лопнуть, спровоцировав новый кризис.

Усиливается налоговое давление на население. Появляется все больше «бредовых идей», например, прекращение расчетов в долларах. В то же время несмотря на низкие официальные показатели инфляции, цены растут. Бегство инвестиций из России достигает исторических максимумов, риск снижения цен на нефть, от которых зависит страна, высок.

Как считает Явлинский, санкции будут не только сохраняться, но и усилятся. Для людей это означает отсутствие надежды на повышение уровня жизни, «это перспектива массового обнищания».

Не лучше обстоят дела и в правовой сфере, считает политик: в России происходит реконструкция советской репрессивной машины, которая используется для устрашения общества и продолжает ломать судьбы людей. В пример он привел «откровенно провокационную» историю дела «Нового величия», преследование ученых по обвинению в шпионаже, уголовные дела в отношении региональных руководителей «Мемориала» Оюба Титиева (Чечня) и Юрия Дмитриева (Карелия).

По словам Явлинского, «репрессивная машина пронизывает все сферы жизни». Это и пытки людей в колониях и отделениях полиции, использование силовиков для уничтожения конкурентов в бизнесе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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