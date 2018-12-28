Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административное наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вносит поправки в ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Теперь за вовлечение детей в «несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или арест на 15 суток. Должностным лицам будет грозить штраф в 50-100 тыс. рублей, а юридическим – в 250-500 тыс. рублей.

Также поправки предусматривают в случае повторного нарушения гражданином данной статьи КоАП более жесткое наказание – штраф в 150-300 тыс. рублей, а юрлицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России». Их инициатива нашла поддержку в правительстве. По словам одного из инициаторов поправок Евгения Ревенко, законопроект был подготовлен, чтобы «ударить по рукам» политиков, которые пытаются «использовать в своих политических целях наших детей».

Госдума утвердила данный документ 18 декабря. Как писал «Новый День», законопроект поступил на рассмотрение Нижней палаты парламента в мае вскоре после несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального, которая была приурочена к инаугурации президента Владимира Путина. Тогда на митингах во многих городах России, были задержаны более 1,5 тыс. человек. Среди них было немало несовершеннолетних.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.18

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