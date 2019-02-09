МИД проговорился: Россия не готова полностью отказаться от доллара

Дедолларизация России, являясь реакцией на политику и санкции США, не означает, что РФ готова полностью отказаться от расчета в долларах. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, нынешняя американская экономическая политика, «которая находится под сильным влиянием протекционизма, и формула, что Америка превыше всего», создает серьезные риски. Как сказал Панкин, такая политика Вашингтона заставляет задуматься многих игроков на международном рынке в отношении использования долларовых расчетов.

«Поэтому дедолларизация – это процесс, который является реакцией на творимое американцами сегодня. С другой стороны, мы видим, что дедолларизацию международных расчетов стимулируют, в том числе такие меры, как санкции», – сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что «о полной дедолларизации, конечно, не может идти речь», хотя «сильные настроения в пользу частичной дедолларизации есть».

Панкин обратил внимание, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе «многие страны настроены» на отказ от доллара. «В целом АТР, включая целый ряд стран АСЕАН, Южной Азии, начиная Китаем и Индией и заканчивая Вьетнамом и другими, заинтересованы в этом процессе. И не только с Россией, но и во взаимодействии между собой», – заявил он.

«Конечно, страны Латинской Америки, целый ряд стран Африки вырисовываются в качестве потенциальных контрагентов на подобного рода операции. Нам сигнализируют о своей заинтересованности, и переговоры в этом плане ведутся», – сказал Панкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.19

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