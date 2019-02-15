Союзное государство: Лукашенко готов уже завтра объединиться с Путиным

Глубокая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства зависит от граждан двух государств, а не от желания их руководителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он уточнил, что лично готов объединиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже завтра.

«Мы исходим из того, что сегодня есть два государства. Вы знаете, как они образовались, не мы с Президентом (Путиным) были инициаторами развала того государства, у нас одинаковая позиция по этому вопросу. Так случилось, что два государства», – цитирует заявление Лукашенко пресс-служба Кремля по итогам переговоров белорусского лидера и президента РФ.

Глава российского государства со своей стороны отметил, что, вступая в тот или иной союз, страна передает туда часть своей независимости и Союзное государство предусматривает этот формат. «Современный мир – это мир взаимозависимости. Здесь мы тоже должны в спокойном режиме, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам, народам, а наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран», – отметил Путин.

При этом Лукашенко заявил, что процесс интеграции тормозится не «сверху», а «снизу». «Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы <…> Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Поэтому это надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы – какая бы ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Тем более мы, но нам это и не нужно», – сказал президент Белоруссии.

«Поэтому готовьтесь вы: в своем поведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы – ваши слуги», – добавил также Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», в последнее время Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе Лукашенко даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. На этом фоне Лукашенко также высказался о якобы существующем стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.19

Онкорезервация в Подмосковье: «как в Швейцарии» – не получится. / Высокопоставленным сотрудникам ФСИН грозят крупные сроки за откаты: их яхты уже арестованы. / В «Приватбанке» заявили, что отсудили у России $1 миллиард за Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»