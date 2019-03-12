«Люди должны сами решать, когда выходить на пенсию»: еще одна попытка остановить пенсионную реформу в РФ

Представители парламентской оппозиции предприняли очередную попытку остановить пенсионную реформу, вызвавшую недовольство россиян и акции протеста по всей стране. Депутаты-эсеры во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве выбора пенсионного возраста.

Авторы идеи предложили предоставить россиянам право самим выбирать время выхода на пенсию. Они считают, что более поздний выход на заслуженный отдых должен стать исключительно добровольным решением самого гражданина. По замыслу справедливороссов, мужчины смогут уйти на пенсию в возрасте от 60 до 65 лет, подав соответствующее заявление, женщины – от 55 до 60 лет. При отсутствии волеизъявления пенсионный возраст остается прежним – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Таким образом, россиянам предоставляются дополнительные гарантии, направленные на недопустимость ущемления прав тех граждан, которые не согласны с повышением пенсионного возраста, говорится в пояснительной записке к поправкам в федеральный закон «О страховых пенсиях». Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета, указали авторы поправок.

Миронов, комментируя законодательную инициативу, напомнил, что «даже на волне протестов против пенсионной реформы ее сторонники уверяли, что она осуществляется в интересах граждан – якобы многие граждане, желающие работать дольше, только и ждали, что позволения правительства». «Предлагаемый закон позволит людям самим решать, когда выходить на пенсию в пределах пяти лет», – указал политик, чьи слова приводятся на официальном сайте «Справедливой России».

Осенью прошлого года депутаты «СР» уже вносили аналогичный законопроект в пакете альтернативных предложений по пенсионной реформе. Правительство РФ тогда дало отрицательный отзыв на документ, указав, что «из положений законопроекта неясна цель волеизъявления гражданина». Кроме того, в кабмине дали понять, что утвержденные новые границы пенсионного возраста пересматривать нецелесообразно, и в очередной раз пообещали «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан».

Судя по последним решениям Госдумы, принятым парламентским большинством из «Единой России», можно ожидать, что депутаты-едроссы отклонят инициативу коллег из «Справедливой России». Напомним, 6 марта фракция ЕР отказалась изменить пенсионное законодательство в рамках пенсионной реформы. Речь идет о законопроекте эсеров, предполагающем гарантию наследования пенсионных накоплений, индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также изменение схемы отчисления в ПФР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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