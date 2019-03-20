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NewDayNews.ru

Среда, 20 марта 2019, 09:18 мск

Новости Политика

В Совфеде прокомментировали возможное вступление Бразилии в НАТО

Фото: navy.mil

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.

В частности, в ходе встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонару Трамп сообщил о повышении союзнического статуса Бразилии и возможном предложении членам НАТО принять южноамериканскую страну в альянс.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» – написал Пушков.

Как напоминает РИА «Новости», ранее заявление Трампа прокомментировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации. Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс.

Москва, Иван Гридин

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