В Совфеде прокомментировали возможное вступление Бразилии в НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.

В частности, в ходе встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонару Трамп сообщил о повышении союзнического статуса Бразилии и возможном предложении членам НАТО принять южноамериканскую страну в альянс.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» – написал Пушков.

Как напоминает РИА «Новости», ранее заявление Трампа прокомментировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации. Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.19

Проблемами аборигенов займется на Ямале чиновник, ставший финалистом конкурса управленцев. / Начат прием предложений по отбору нового члена избиркома Екатеринбурга. / Челябинский пенсионер направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»