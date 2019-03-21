В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным

В Кремле отреагировали на публикацию агентства Bloomberg о том, что администрация президента изучает различные варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти после окончания полномочий в 2024 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перечисленные изданием сценарии сохранения Путина у власти «вольными упражнениями», которые «не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле» (цитата по РИА «Новости»).

Он подчеркнул, что «в Кремле напряженная рабочая повестка дня», нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого ограничены «буквально месяцами», а «не простираются на десятилетия».

Отметим, что источники Bloomberg перечислили несколько сценариев, которые позволят Владимиру Путину править Россией как можно дольше.

Один из них предполагает создание нового государства через объединение с Белоруссией, при котором Путин может возглавить новую страну, тем самым обойдя конституционное ограничение срока президентских полномочий в России.

Другой сценарий – казахстанский вариант, суть которого в передаче власти преемнику и сохранении за Путиным рычагов управления через Совет безопасности или Госсовет. Напомним, бессменный лидер Казахастана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, покинул президентский пост, но остался пожизненным главой Совбеза, руководителем правящей партии и отцом нации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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