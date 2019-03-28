Путину в Киргизии вручили щенка и коня (ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин в ходе государственного официального визита в Киргизию получил от главы республики Сооронбая Жээнбекова живые подарки – щенка местной породы тайган (киргизская борзая) и орловского скакуна.

Тайган – смесь борзой и волкодава. Подаренного пса зовут Шерхан, передает «Интерфакс». О кличке коня не сообщается.

Путин известен своей любовью к животным. Сейчас у него четыре собаки. Это болгарская овчарка Баффи, подаренная в 2010 году болгарским премьер Бойко Борисовым, акита-ину по кличке Юмэ (Мечта), врученная в 2012 году губернатором японской префектуры Акита, алабай по кличке Верный, подаренный в 2017 году президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и щенок шарпланинской овчарки по кличке Паша. Последний был вручен Путину в январе 2019 года президентом Сербии Александром Вучичем.

Стоит отметить, что с 2000 года рядом с Путиным была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу, занимавшим тогда пост главы МЧС. Собака умерла в 2014 году.

Бишкек, служба информации РИА «Новый День»

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