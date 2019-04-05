Правительство РФ осталось без миллиардеров: чиновники отчитались о доходах

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам декларационной кампании может оказаться самым богатым в российском кабмине. По сведениям газеты «Коммерсантъ», чиновник в 2018 году заработал 538 млн рублей.

Издание пишет, что в собственности Трутнева, как и в прошлом году, находится автомобиль BMW Х6 М50D, совместно с супругой он владеет Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, квадроциклом ATV Polaris, автоприцепом Tiki Treiler X300L и снегоходом Bombardier INC. В этом году в декларации появился внедорожник Toyota Highlander вместо Nissan Patrol.

Что касается недвижимости, в 2018 году в собственности у чиновника находились два жилых дома площадью 345 и 170 кв. м. Теперь в собственности семьи вице-премьера значится жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м.

Отмечается, что доход Трутнева вырос по сравнению с 2017 годом почти на 200 млн рублей – тогда он декларировал 377,2 млн рублей.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по информации «Ъ», заработал в прошлом году около 400 млн рублей. Годом ранее его доход составил 213,6 млн рублей. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что большую часть дохода в прошлом году руководитель министерства получил от реализации активов.

Таким образом, предполагает газета, Трутнев и Мантуров могут стать самыми богатыми чиновниками в правительстве России. Известно, что первый до прихода в правительство в 2004 году и работы на посту губернатора Пермского края занимался бизнесом.

По итогам декларационной кампании 2018 года лидером до доходам среди членов кабмина стал вице-премьер Александр Хлопонин, заработавший 2,91 млрд рублей. Второе место занимал глава Минсельхоза Александр Ткачев с 548,3 млн рублей. Н третьей и четвертой строчке расположились Юрий Трутнев и Денис Мантуров.

Стоит отметить, что самые богатые члены правительства – Александр Хлопонин, Александр Ткачев, Игорь Шувалов, Михаил Абызов – не вошли в новый состав кабмина. Михаил Абызов в конце марта был арестован по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Официально декларации всех членов кабинета министров будут обнародованы в середине апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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