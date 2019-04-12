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Пятница, 12 апреля 2019, 16:05 мск

Новости Политика

Путин назвал условия для создания полностью контрактной армии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое. «Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», – заявил российский лидер на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш».

По его словам, в связи с усложнением военной техники и стоящими перед войсками задачами профессиональная армия более востребована. При этом Владимир Путин напомнил, что ряд государств не переходит на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. «Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», – сказал президент.

Один из участников встречи попросил предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли. На это Владимир Путин ответил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в котором можно проходить службу не теряя квалификации, а конкурс на службу на таких должностях достигает 5 человек на место.

Москва, Иван Гридин

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