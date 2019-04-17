В Совете Федерации грядут громкие кадровые перестановки

В Совете Федерации в ближайшие месяцы может смениться спикер. Место Валентины Матвиенко, вероятно, займет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Не исключено, что сама Матвиенко возглавит другую структуру, статус которой требуется изменить.

В начале апреля Валентина Матвиенко отпраздновала юбилей. По словам источников «Дождя» в Кремле, церемония была похожа на прощание спикера СФ с публичной политикой. К юбилею Матвиенко получила высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного, который вручается «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России».

Собеседник издания отметил, что Матвиенко находится в хорошей форме и может выполнять возложенные на нее функции. На ее уход из СФ могло повлиять задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также личные проблемы. Вопрос об отставке председателя верхней палаты может быть окончательно решен в мае, утверждают источники.

Формальных оснований для перемещения Матвиенко действительно немного, говорят собеседники «Коммерсанта» в госструктурах. Вероятно, ей предстоит возглавить структуру, которую нужно сделать влиятельной, как это было с Советом Федерации. На посту председателя СФ Матвиенко боролась за повышение статуса верхней палаты. В 2013 году она заявила, что «старое клише о том, что палата представляет собой круг олигархов и престарелых политиков», ушло «в прошлое».

Источник издания сообщил, что один из вариантов – назначение Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России. Социальная тема спикеру СФ знакома, в частности, она почти пять лет курировала социальный блок в четырех кабинетах министров.

Велика вероятность, что место Матвиенко займет нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Источники в Госдуме, работавшие с ним в прошлом созыве, отмечают его публичность и связывают ее с новым назначением или подготовкой к нему. К тому же Нарышкину знакома парламентская работа.

Экс-депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, что главе СВР «хочется возвращения в публичную политику»: «Его новая роль может быть практически любой, ведь Нарышкин работал во многих качествах – и главой администрации президента, и спикером Госдумы. Он может пойти куда угодно – хоть на место Валентины Матвиенко».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.04.19

В Притобольном районе Зауралья выбрали нового главу. / Против биатлониста Антона Шипулина на праймериз ЕР выйдут два молодогвардейца. / Москва не признала решение Гааги о крымских компенсациях Укрнафте. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»