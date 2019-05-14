Кабмин поддержал законопроект об использовании нацистской символики

Правительственная комиссия поддержала законопроект об использовании нацистской символики в учебно-просветительских целях, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв на документ, который, впрочем, необходимо доработать ко второму чтению.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства» внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа депутатов. Авторы предлагают разрешить появление нацистской символики «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы».

Отмечается, что условием ее демонстрации должно стать «осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма». Из пояснительной записки следует, что на основании действующего сейчас полного запрета на демонстрацию таких элементов, как свастика, под запрет могут попасть и исторические материалы, содержащие ее изображение. Так, нацистскую символику содержат кадры кинохроники времен войны, художественные фильмы, многие музейные экспонаты, учебные и научные произведения.

«Среди запрещенных могут оказаться: фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965 г.), сериал Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.), киноэпопея Р. Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978 г.) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм», – отмечали депутаты.

В заключении комиссии правительства законопроект одобряется с оговорками. В частности, в кабмине отметили, что условие обязательного «осуждения нацизма» потребует обязательных словесных комментариев в каждом случае демонстрации такой символики. В некоторых художественных произведениях это невозможно. Кроме того, сохраняется риск, что нацистскую символику могут демонстрировать с формально негативным комментарием, однако с целью пропаганды.

Москва, Иван Гридин

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