Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Глава государства подписал соответствующий указ «Об исполняющем обязанности губернатора Астраханской области».

«В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: 1. Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию», – говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимир Путин назначил Игоря Юрьевича Бабушкина и провел с ним рабочую встречу.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В сентябре 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Действительный государственный советник РФ 2 класса. Полковник запаса.

Награжден Орденом Мужества, различными ведомственными наградами. Женат, воспитывает дочь.

Москва, Иван Гридин

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