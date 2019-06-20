Путин о падении уровня жизни россиян: «Пусть люди у телевизоров на меня не обижаются – зарплаты же растут»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами признал снижение уровня жизни населения, падение доходов граждан на протяжении последних нескольких лет. По его словам, из-за ситуации на энерго- и других рынках, где резко упали цены на сырье, случился «малоприятный элемент» в экономике и социальной сфере, и в результате произошло падение доходов граждан. Однако, как уверяет глава государства, постепенно ситуация исправляется.

«Зарплаты растут в номинальном и в реальном выражении. По последним данным, средняя зарплата составила 45 тысяч рублей. Это средние цифры, пусть на меня люди у телевизоров не обижаются. Это средние цифры и по отраслям и по регионам, – отметил президент. – В нефтяной сфере одно, в финансовой сфере – другое, как и в социальной».

Путин также заявил, что в стране повысили МРОТ до прожиточного минимума, это коснулось 44 млн человек, а в этом году будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. Кроме того, добавил он, одно из приоритетных направлений работы – обеспечение пенсионеров нормальным доходом. «Мы за этим проследим», – пообещал он.

Отвечая на вопросы о низких зарплатах учителей, врачей и пожарных в регионах, которым приходиться выживать на 10-15 тысяч рублей в месяц и чьи зарплаты так и не были увеличены согласно майским указам, Путин заявил, не понимает, откуда такие цифры. «Нужно проверить, что там происходит на самом деле», – сказал президент.

«Или человек работает на полставки или нужны проверки контролирующих органов. В каждой ситуации нужно разбираться», – подчеркнул он. И добавил, что МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей для повышения зарплат. «И 8 млрд за год в перспективе, чтобы еще увеличить зарплаты», – пообещал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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