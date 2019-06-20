Путин: Санкции против России – это торговая война, Запад не остановится

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии коснулся темы санкций. Он отметил, что введенные ограничения как в отношении России, так и в отношении Китая – это торговая война, направленная на сдерживание Москвы и Пекина, и она будет продолжаться. США и их союзники на Западе не остановятся с введением новых санкций в отношении России, это факт, отметил глава государства.

«Конфликт на юго-востоке Украины предлог для антироссийских санкций. Мы не имеем к нему никакого отношения – это чушь. Посмотрите на ситуацию с китайской компанией «Хуавей». США вводят ограничения. Это торговая война. И она будет продолжаться», – сказал Путин.

На вопрос, не стоит ли ради экономического благополучия помириться с другими странами, глава государства ответил резко: «Мы ни с кем не ругались, чтобы мириться». «Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные интересы, будут ли изменения?» – вопрошает Путин.

Говоря о влиянии санкций на российскую экономику, президент заявил, что «по многим направлениям нас это мобилизовало». «Благодаря санкциям мы начали развивать различные отрасли, например, морское двигателестроение, энергетическое, транспортное машиностроение», – сказал Путин. «Санкции позволили мобилизовать различные отрасли. Например, сельхозпродукции мы экспортировали 25,7 млрд долларов. Если бы нам сказали такое несколько лет назад, мы бы рассмеялись в лицо. Но теперь это факт», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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