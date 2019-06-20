Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

По словам главы государства, эти вопросы продолжают находиться в поле зрения российских и украинских политиков. «Этим занимался и Виктор Медведчук… Обсуждаются вопросы о возможности освобождения украинских моряков, задержанных после Керченского инцидента. Данную проблему надо решать в комплексе», – сказал Путин. «Мы должны подумать о решении судьбы тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся на Украине», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

Путин: Санкции против России – это торговая война, Запад не остановится. / На севере Косова официально сменилась власть. / Путин удивился тому, что в богатой Тюменской области у жителей нет воды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»