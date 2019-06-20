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Четверг, 20 июня 2019, 16:01 мск

Новости Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

По словам главы государства, эти вопросы продолжают находиться в поле зрения российских и украинских политиков. «Этим занимался и Виктор Медведчук… Обсуждаются вопросы о возможности освобождения украинских моряков, задержанных после Керченского инцидента. Данную проблему надо решать в комплексе», – сказал Путин. «Мы должны подумать о решении судьбы тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся на Украине», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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