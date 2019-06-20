«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»: Путин об обороне России

У президента РФ в ходе прямой линии спросили, почему россиянам так много показывают на телеэкранах новые виды вооружения. «К какой войне и с кем мы готовимся?» – поинтересовались у Путина. «Хочешь мира, готовься к войне. Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», – ответил президент.

Глава государства отметил, что «Россия не является лидером по расходам на вооружения». «США, например, 750 млрд долларов, потом идет Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония», – рассказал Путин, указав, что «Россия только на 7-м месте с 70 млрд в долларовом эквиваленте».

Президент при этом подчеркнул, что ни одна другая страна, кроме России, не сокращает расходы на вооружения. По его словам, «в 2018 было чуть больше 3% ВВП РФ, в нынешнем 2,9% ВВП».

«Мы при этих расходах можем сохранять паритет и по ядерному оружию, и по другим вооружениям», – указал Путин, добавив, что «это должно вызывать гордость за тех людей, которые обеспечивают такие возможности, инженеров, конструкторов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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