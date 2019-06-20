«Не могу простить себе это до сих пор»: Путин рассказал, за что ему стыдно

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, за что ему стыдно.

«Это было в начале 2000-х… Положение в стране было сложное. Это был конец дня, кажется, осень. Не помню, какой регион. Грязь, слякоть. Женщина в возрасте подошла, вдруг упала на колени и передала записку», – рассказал глава государства. По его словам, он обещал, что обязательно посмотрит и поможет, отдал записку в руки помощникам, но они ее потеряли.

«Мне за это очень стыдно, я себе не могу это простить до сих пор», – сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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