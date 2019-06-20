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Четверг, 20 июня 2019, 16:46 мск

Новости Политика

Путин не устал от президентства

Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин в ходе прямой линии отрицательно ответил на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.

«Не надоело, иначе не пошел бы на четвертый срок», – сказал глава государства.

Общение президента с народом уже завершилось. Прямая линия продлилась чуть больше четырех часов. За это время он ответил на 85 вопросов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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