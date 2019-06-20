Путин не устал от президентства

Владимир Путин в ходе прямой линии отрицательно ответил на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.

«Не надоело, иначе не пошел бы на четвертый срок», – сказал глава государства.

Общение президента с народом уже завершилось. Прямая линия продлилась чуть больше четырех часов. За это время он ответил на 85 вопросов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

«Не могу простить себе это до сих пор»: Путин рассказал, за что ему стыдно. / Косовары травят сербов химическими отходами. / Губернатору Моору пришлось пообещать Путину, что вода в тюменском селе будет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»